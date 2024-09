Giovani siracusani aprono Pellegrino Officine Ortopediche: grazie ai fondi “Resto al Sud”

Un sogno che diventa realtà, quello che sono riusciti a realizzare alcuni giovani, che hanno messo in campo, passione, talento e il desiderio di investire nella loro città, Siracusa. L’idea è quella di Giammarco Pellegrino e Martina Failla che grazie alla loro caparbietà e tenacia, hanno fondato le Pellegrino Officine Ortopediche. Il tutto grazie ai fondi “Resto al Sud”, finanziamenti che hanno sostenuto molti giovani per affacciarsi nel mondo del lavoro, viste le difficoltà che sono state riscontrate per ottenere i fondi. Ma nonostante ciò, loro non si sono arresi, e ci hanno provato, anche perché la voglia di fare qualcosa nella città in cui viviamo – ha detto Giammarco Pellegrino – è sempre stata quella di portare l’eccellenza in questo campo, e questo ci ha dato la forza per andare avanti.” Le offerte delle Pellegrino Officine Ortopediche a Siracusa riguardano soluzioni ortopediche su misura per migliorare il benessere e la qualità della vita. Grazie a tecnologie sempre più avanzate e all’avanguardia, e a un team di esperti, si realizzano protesi, plantari e ausili personalizzati per ogni esigenza. “I nostri punti di forza – ha detto Pellegrino – sono l’empatia, che mettiamo al centro per entrare in armonia con i nostri pazienti, e offrire il meglio che c’è sul mercato , oltre naturalmente all’efficacia dei nostri dispositivi ortopedici”. “Il nostro obiettivo – ha concluso Martina Failla – è di trasformare i punti ritenuti di debolezza in punti di forza.”

