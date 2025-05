Modica si prepara alla grande corsa regionale: 360 iscritti e un atleta novantenne da record!

Modica – Domenica Modica sarà il fulcro dell’atletica regionale con la 5^ prova Sicily Bronze Race, 9° Memorial “Raffaele Denaro”, organizzata dall’associazione “Il Castello Città di Modica”. La gara di corsa si terrà nella zona artigianale di Contrada Michelica. L’evento ha già registrato un successo straordinario, raggiungendo la notevole cifra di 360 iscritti, confermando l’entusiasmo e la partecipazione che caratterizzano il movimento podistico siciliano.

L’attesa è alta per una giornata all’insegna dello sport e della competizione, ma l’edizione di quest’anno sarà resa ancora più speciale dalla presenza di un atleta davvero eccezionale. Un corridore novantenne ha infatti deciso di scegliere Modica come palcoscenico per la sua ultima gara, un gesto che promette di emozionare e ispirare tutti i presenti e che testimonia la passione e la longevità di questo sport.

La competizione si svolgerà lungo il percorso prestabilito nella zona artigianale, richiamando appassionati e curiosi da tutta la regione. Le premiazioni sono previste in serata, tra le 20 e le 20:30, un momento per celebrare i vincitori e, sicuramente, per tributare un meritato applauso al coraggioso atleta più anziano.

L’evento rappresenta non solo un’occasione per gli atleti di misurarsi e mettere alla prova le proprie capacità, ma anche un momento di aggregazione per la comunità modicana, che si appresta ad accogliere con entusiasmo i numerosi partecipanti e i loro accompagnatori.

