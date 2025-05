Modica Alta: al via i lavori per la nuova mensa scolastica di via Don Minzoni

Modica – Un passo significativo verso la riqualificazione di Modica Alta è stato compiuto ieri con la consegna dei lavori per la nuova mensa scolastica di via Don Minzoni. L’iniziativa mira a potenziare i servizi per i residenti del centro storico alto della città.

Presenti alla consegna il Sindaco Maria Monisteri, gli assessori Antonio Drago,Samuele Cannizzaro, Piero Armenia e Tino Antoci, il Presidente del Consiglio comunale Maria Cristina Minardo e il consigliere Leandro Giurdanella. La nutrita presenza istituzionale ha sottolineato l’importanza dell’intervento.

Come dichiarato dall’Assessore ai Lavori pubblici, Antonio Drago: “La nostra Amministrazione continua il suo percorso di grande attenzione verso Modica Alta e ieri, ha certamente compiuto un passo importante nella valorizzazione di questa importante area della nostra Città.” L’assessore ha poi aggiunto che la mensa di via Don Minzoni rappresenta “l’ennesimo cantiere che si apre in questa parte di Modica, a conferma di una palese volontà di investire concretamente sul rilancio del nostro centro storico alto e di puntare sul concetto concreto di rivitalizzazione che passa, prima di ogni cosa, dai servizi offerti a chi qui risiede e vive.”

I lavori, finanziati con 550 mila euro dal Ministero, prevedono la completa riqualificazione della cucina, l’installazione di attrezzature moderne e all’avanguardia e la ristrutturazione dei locali destinati ad accogliere i bambini.

La mensa non sarà a servizio esclusivo del plesso “De Amicis”, ma, grazie a una capacità di oltre 450 pasti, sarà in grado di servire tutte le scuole di Modica Alta. Questo permetterà di ridurre sensibilmente i tempi di attesa e di garantire un netto miglioramento della qualità del servizio.

L’Assessore Drago ha ringraziato la direttrice dell’istituto, la professoressa Giulia D’Urso, e i suoi collaboratori per la grande disponibilità dimostrata durante il sopralluogo e per aver fornito tutte le informazioni necessarie. Ha inoltre espresso gratitudine al collega Tino Antoci per aver seguito l’iter del progetto fin dalle prime fasi.

L’apertura di questo nuovo cantiere conferma l’impegno dell’Amministrazione nel dare nuova linfa a Modica Alta, un’area di grande valore storico e sociale per la città.

