“Calici di Cabrera 2025” incanta Pozzallo: un weekend di alta cucina, vini d’eccellenza e jazz d’autore

POZZALLO, 31 Maggio 2025 – La splendida Villa Comunale di Pozzallo è il cuore pulsante della terza edizione de “I Calici dei Cabrera: A…mare il vino”, un evento che sta già deliziando il pubblico con un connubio indimenticabile di sapori, musica e cultura. Promosso dal Comune di Pozzallo e finanziato dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, l’evento proseguirà fino a domani, domenica 1° giugno, integrando per la prima volta l’elegante format “Jazz & Wine”.

Un Inizio Dolce e Illuminante: Giovedì 30 Maggio

La giornata inaugurale di giovedì 30 maggio è stata un vero e proprio viaggio sensoriale. Ospitato presso lo Spazio Cultura Meno Assenza, l’esclusivo talk show “Dolci e Vini del Sud-Est Siciliano” ha incantato gli appassionati. Giorgio Solarino ha guidato i presenti nel mondo affascinante dei vini passiti siciliani, mentre Gianna Bozzali ha esplorato le ultime tendenze e opportunità nel settore enogastronomico.

A dare il benvenuto e a sottolineare l’importanza della sinergia tra le realtà locali, sono intervenuti i rappresentanti della Strada del Vino e dei Sapori del Val di Noto, della Strada del Vino Cerasuolo di Vittoria, dell’Enoteca Regionale della Sicilia sede del Sud Est e dell’associazione ONAV di Modica. La serata è stata ulteriormente arricchita da una degustazione tematica che ha permesso di assaporare dal vivo sorprendenti abbinamenti tra le ricchezze dolciarie del territorio e i vini che ne esaltano i sapori.

Il Vicesindaco e Assessore al Turismo di Pozzallo, Raffaele Monte, ha commentato con entusiasmo: “Siamo felici di aver dato il via a questa nuova edizione de ‘I Calici dei Cabrera’ con una serata interamente dedicata all’esplorazione dei sapori unici del nostro sud-est siciliano. Il talk show ‘Dolci e Vini’, arricchito dalla preziosa collaborazione delle associazioni del territorio e da una degustazione mirata, è stato un’occasione perfetta per apprezzare la versatilità della nostra produzione enogastronomica e per iniziare al meglio questo grande evento che celebra il nostro territorio”.

Oggi, Sabato 31 Maggio: Sapori d’Autore e Ritmi Argentini!

L’emozione e il gusto proseguono oggi, Sabato 31 Maggio, con un programma stellare che prenderà il via dalle ore 19:30 presso la splendida Villa Comunale:

● SHOW COOKING D’ECCELLENZA: Lasciatevi conquistare dalle “Pietanze della Contessa”, realizzate dal rinomato Chef Luca Giannone. La sua maestria nel coniugare innovazione e tradizione, con un’attenzione speciale ai prodotti locali, trasformerà ogni piatto in un vero e proprio spettacolo culinario.

● JAZZ & WINE CON “ARGENTALIA”: Per la rassegna “Jazz & Wine”, immergetevi nelle raffinate e visionarie sonorità di “Argentalia”, un duo inedito composto da due massimi esponenti internazionali: Javier Girotto al sax tenore e Claudio Vignali al piano. Il loro viaggio musicale spazierà dalla musica popolare italiana e argentina, con un imperdibile e toccante tributo a Giacomo Puccini in occasione del centenario della sua morte. Un’esperienza musicale unica che vi farà sognare!

● DEGUSTAZIONI “I CALICI DEL CONTE”: Per tutta la serata, non perdetevi le degustazioni gratuite (fino a esaurimento) di abbinamenti irresistibili tra i migliori vini delle cantine locali e le specialità gastronomiche a km zero.

L’evento si avvale anche della fondamentale collaborazione di AGIMUS Ragusa per l’organizzazione delle serate di spettacolo jazz.

Il Sindaco Roberto Ammatuna ha ribadito l’entusiasmo della città: “Non è solo una festa, ma una spinta incredibile per far conoscere Pozzallo e tutte le sue meraviglie. Vogliamo che tutti scoprano quanto siamo unici!” L’Assessore al Turismo, Raffaele Monte, ha inoltre sottolineato il valore intrinseco dell’evento: “Calici dei Cabrera, giunta quest’anno alla terza edizione, è una manifestazione capace di veicolare le bellezze del nostro territorio e del nostro turismo: l’aria di mare e il gusto del buon vino sono la combinazione perfetta della nostra identità. Vi aspettiamo per un’esperienza indimenticabile!”

Il programma è ricco di degustazioni, incontri e sorprese. Non mancate a questo straordinario evento che celebra il gusto, la cultura e la musica della nostra terra!

