Manutenzione ponte tra via Michele Pulino e via Duca d’Aosta. Interrogazione

Continua a insistere (non si sa mai) con le sue interrogazioni il consigliere comunale del PD Giovanni Spadaro, questa volta l’obiettivo si focalizza sulle condizioni strutturali del ponte tra via Scala e via Duca d’Aosta. Da quanto riscontrato – scrivere Spadaro – sono veramente pessime con il rischio che, aggravandosi dette condizioni, si possa arrivare alla sua chiusura. Tutto ciò a discapito dei residenti che percorrono quel ponte che è una importante via di transito del quartiere, con evidenti disagi. L’ interrogazione è rivolta all’Assessore ai Lavori Pubblici, a cui il Consigliere Spadaro chiede se c’è già un progetto esecutivo per lavori di ristrutturazione (progetto inserito nell’ultimo Piano Triennale delle Opere Pubbliche per € 500 mila) e la relativa tempistica di esecuzione, o, in mancanza, se non ritenga indispensabile e urgente predisporre un progetto esecutivo per la risoluzione del problema. Arriverà questa volta una risposta, o anche questa finirà nell’oblio.

