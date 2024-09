Ragusa presente con un proprio stand al TTG Travel Experience Fiera di Rimini

Disponibile sul sito web del Comune l’avviso destinato agli operatori turistici privati per partecipare al Meet&Match del TTG Travel Experience Fiera di Rimini tramite la presenza del Comune di Ragusa: https://www.comune.ragusa.it/it/news/avviso-pubblico-esplorativo-per-la-raccolta-di-manifestazioni-di-interesse-da-parte-di-operatori-interessati-allacquisto-del-ticket-per-la-partecipazione-al-momento-meet-e-match-del-ttg-travel-experience-2024

“Dopo esserci dotati di appositi strumenti di analisi, aver avviato percorsi di formazione e messo online il primo portale turistico del Comune di Ragusa, ragusawelcome.com – afferma il sindaco, Peppe Cassì – è tempo di passare alla fase successiva: la promozione della nostra destinazione, nei diversi ambiti.

Seguendo il programma di azioni strutturali condiviso a inizio anno con gli operatori, prenderemo quindi parte alle maggiori fiere di settore a cominciare dal TTG Travel Experience Fiera di Rimini, manifestazione italiana di riferimento per la promozione turistica. Ragusa sarà presente con un proprio stand alla fiera, che si terrà dal 9 all’11 ottobre.

Un’opportunità di promozione che vogliamo estendere anche agli operatori turistici ragusani. Abbiamo infatti deciso di offrire ai privati interessati la possibilità di incontrare i buyer presenti alla fiera nell’area Meet&Match, attiva la mattina del 9 ottobre e a cui si può accedere solo tramite un soggetto espositore di riferimento (in questo caso il Comune di Ragusa) e acquistando il relativo ticket di ingresso.

Con un apposito avviso pubblicato sul sito web comunale, gli interessati potranno presentare al Comune di Ragusa la richiesta di partecipazione”.

