Solidarietà. L’Inner Wheel Scicli ha dato l’addio all’estate 2024

Venerdì 13 settembre, presso il “Pata Pata” di Sampieri, si è svolto l’evento “Arrivederci all’estate” dell’Inner Wheel club di Scicli.

Organizzata con encomiabile maestria dalla Presidente, Mela Monaco, la serata è

stata allietata dalla frizzante allegria del mirabile intrattenimento musicale del duo “Y

Guisar” e caratterizzata dalla presenza delle socie, dei loro numerosi graditi ospiti, di

amici rotariani e di altri club Inner, come le socie e la presidente dell’Inner Wheel

Club di Pozzallo Rosa Marina. In un clima di piacevole convivialità tutti hanno

partecipato con gioia e generosità all’acquisto dei biglietti della pesca solidale che ha

distribuito numerosi premi, offerti da sponsor locali. I cospicui proventi

di questa divertente iniziativa saranno destinati alla realizzazione di futuri service

rivolti al mondo degli anziani e della disabilità. La Presidente Mela Monaco ha,

infine, ringraziato tutti gli ospiti intervenuti per lo straordinario consenso ottenuto,

espressione di autentica condivisione di intenti comuni e di quei sentimenti di

solidarietà, amicizia e appartenenza, che sono valori fondanti dell’Inner Wheel e da

sempre principi ispiratori dell’operato del nostro club.

Salva