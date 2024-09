Pozzallo. Un gemellaggio nel nome del conte Bernardo Cabrera

Il Consiglio regionale della Selva, in terra di Catalogna, e la Fondazione del “Castello di Montsoriu” sono stati recentemente in visita presso le città di Ragusa, Modica e Pozzallo. Motivo della visita, un gemellaggio sotto l’egida di due grandi monumenti: il Castello di Montsoriu, in contrada Selva, in Spagna, e la Torre Cabrera, a Pozzallo.

La folta delegazione iberica, in visita nelle tre città, ha incontrato sindaci e assessori alla Cultura locali delle tre città, oltre ad una serie di illustri studiosi del posto quali il professor Uccio Barone e la professoressa Grazia Dormiente. Un fitto scambio di informazioni nel nome del conte Bernardo Cabrera, fautore della Torre che, da 500 anni, si erge dalla spiaggia di Pietrenere.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione del Castello di Montsoriu, Albert Sanz, ha spiegato: “Ormai da mesi il Consiglio di Amministrazione del Castello di Montsoriu e il Consiglio regionale di Selva pensano alla possibilità di instaurare rapporti con i territori della Sicilia. In questo settembre, abbiamo avuto l’opportunità di tenere alcuni primi incontri, sotto l’egida e il sostegno della Società Ragusana di Storia Patria, che fin dagli esordi è stata grande promotrice e difensore della necessità di condividere le conoscenze e riscoprire i legami storici tra i due territori, segnati dai Visconti di Cabrera, una delle casate più importanti della Catalogna medievale”.

Due giorni nel ricordo del conte Bernardo Cabrera e del figlio Giovanni Bernardo, uniti non solo nella dinastia ma anche nella costruzione dell’antica torre, oggetto di visita nella seconda e ultima giornata di visita della delegazione basca.

Come spiegato dal presidente del Consiglio di fondazione, Albert Sanz, “alcune idee e proposte per il futuro sono uscite – ha detto Sanz – alcune di esse sono molto facili da realizzare e si spera che si concretizzeranno presto; altre, che sicuramente richiederanno più sforzi e dedizione e che sono molto più ambiziosi, ma che possono dare risultati molto positivi nei campi accademici, culturali, storici ed economici di entrambi i territori”.

Nell’ambito di questo incontro, che si è svolto lo scorso fine settimana, sono state gettate le basi di progetti congiunti per rafforzare i legami dei due territori collegati dal Mediterraneo e dalla storia comune della famiglia Cabrera.

