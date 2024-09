L’odio di Sinwar, la determinazione di Netanyahu…l’opinione di Rita Faletti

Israele lotta per la propria sopravvivenza, lo fa da sempre. E’ l’unico stato al mondo a doversi difendere da nemici che non gli perdonano di esistere, per loro gli ebrei sono colpevoli sul piano genetico. La carneficina del 7 ottobre, spaventosa solo meno della Shoah, è servita a ricompattare il mondo islamico attorno a un obiettivo, che non è la costruzione di uno stato palestinese, che nessun gruppo terrorista, a partire dal 1948 in avanti, ha mai detto di volere e che l’Iran non contempla affatto tra i suoi piani, bensì la cancellazione dello Stato ebraico. Siamo noi, ingenui occidentali ubriachi di diritti, è la consumata ipocrisia dei nostri governi, incapaci di pensare e agire, sono i bolsi rappresentanti del falso pacifismo, a far credere che uno stato palestinese accanto a uno stato ebraico sia possibile. Dell’islam non abbiamo capito niente, gli islamici di noi hanno capito tutto. Noi speriamo disperatamente di non vedere quello che sta accadendo contro di noi, ancora convinti di essere il centro del mondo, ma la storia di Yahia Sinwar ci smentisce sbattendoci in faccia il fallimento del pensiero occidentale. L’assassino più spietato del terrorismo palestinese, l’attuale capo di Hamas, colui che ha pianificato l’attacco del 7 ottobre, fornisce la chiave di lettura del mondo islamico. Non un intellettuale, non un esperto di geopolitica, certamente un uomo non comune, profondamente religioso, conoscitore del Corano, particolarmente intelligente, dominato da un’unica ossessione: uccidere tutti gli ebrei. Sinwar sa che neanche l’esercito più potente e attrezzato al mondo può mantenere un livello tanto elevato di difesa per tempi lunghi, sa che la forza, come deterrente assoluto contro il nemico, è insufficiente, sa che Iron dome non è impenetrabile, quando un sistema è saturo perde in efficienza, sa che Israele non è in grado di reggere un elevato profilo tecnologico quanto i suoi alleati siano in grado di aiutarlo e rispondere. Il 7 ottobre ha avuto il valore di un test, come un test è sottoporre Israele alla prova del lancio continuo dei missili di Hezbollah dal sud del Libano, che ha costretto 200mila israeliani alla migrazione interna dopo aver abbandonato le loro abitazioni in Galilea, cosa che non vogliamo vedere, mentre i rifornimenti di armi dall’Iran ai suoi proxy continuano. Per quanto tempo Israele potrà resistere? Sinwar è abile a fare calcoli e previsioni, il suo istinto animale è infallibile nel riuscire a penetrare la natura della vittima e individuarne le debolezze. Saranno la forza dei suoi carnefici. Funziona così, nella vita. Il resto è narrazione o distorsione cognitiva. In Israele Sinwar è una conoscenza lunga 20 anni, il tempo della sua permanenza in un carcere israeliano dal 1989, con altri 924 feroci terroristi condannati all’ergastolo. Tra essi, Abed al Hadi Ganaim, che scaraventò un autobus israeliano da un dirupo uccidendo 16 persone, e sette tra i principali autori del pogrom di ottobre. Una lista di oltre 1000 criminali, che Israele accettò di liberare in cambio della restituzione di un solo israeliano, Gilad Shalit, un semplice caporale. Era il 18 ottobre 2011 e il macellaio di Khan Yunis, che aveva ucciso con le sue stesse mani 12 persone e durante la prigionia aveva mandato ad assassinare chi non gli piaceva o considerava un collaborazionista del sionismo, salutava i compagni di cella. Uno di essi riferì che Sinwar era sicuro di uscire, “Allah lo sa”, aveva detto, e aspettando quel giorno, si era immerso nello studio dell’ebraico, che ora parla correntemente, nella lettura accanita di libri e giornali israeliani, nell’informazione, giorno dopo giorno, degli sviluppi militari e politici del nemico. Sinwar ha studiato la società israeliana e i suoi punti deboli, per lui la coscienza ebraica è priva di misteri da quando, durante la prigionia, essendogli stato diagnosticato un tumore al cervello, fu operato da medici israeliani che gli salvarono la vita. Per la mentalità islamica sarebbe stato inimmaginabile salvare la vita a un prigioniero, per gli ebrei invece, la salvezza di una vita è la salvezza di tutta l’umanità. L’umiliazione di aver subito un intervento costoso pagato dalle tasse del suo nemico fu cancellata dall’entusiasmo di aver compreso la debolezza di Israele: l’impegno a onorare e salvare ogni vita. Un’idea inconcepibile in Medio oriente, così assurda come liberare 1000 assassini in cambio di un solo uomo. Israele riteneva che aver salvato la vita a un terrorista, per quanto crudele fosse, potesse ridurre l’intensità dell’odio nei suoi confronti. Sinwar si convinse che il metodo migliore per esaurire e strangolare Israele consistesse nella graduale escalation degli attacchi e ingannarlo, facendogli credere il contrario delle proprie intenzioni. Negoziò perfino permessi di lavoro israeliani per 18mila abitanti di Gaza, consentendo loro di spostarsi in Israele quotidianamente. Di questi, alcuni hanno disegnato le mappe dei kibbutzim assaliti il 7 ottobre dai terroristi di Hamas. Nel 2018, Sinwar disse: “Abbatteremo il confine e strapperemo i loro cuori”. Dal 7 ottobre, Netanyahu non ha cambiato idea su quello che Israele non può non fare se intende sopravvivere. Colpire il terrorismo, ovunque sia, con ogni mezzo, in modo graduale, fino ad arrivare al cuore.

