Un uomo di 45 anni è stato ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata, all’Ospedale Cannizzaro di Catania, a causa di un incendio scoppiato nel proprio appartamento a Vizzini (CT). L’uomo, prontamente soccorso dai vigili del fuoco è stato trasportato in ospedale in elisoccorso per ustioni di secondo grado a volto e braccia. Le sue condizioni sarebbero gravi. In corso di accertamento le cause che hanno causato l’incendio.

