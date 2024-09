Pozzallo. Investe pedone e fugge. Ricercato automobilista

Incidente con fuga a Pozzallo. L’uomo è stato travolto tra via Antonino Giunta e via Torino, nelle vicinanze di un noto supermercato. E’ successo attorno alle 11,15. L’ambulanza è arrivata alle 11,40 subito dopo essere stata allertata da un passante. Il conducente dell’automobile pare sia fuggito senza soccorrere l’uomo che stava attraversando a piedi la strada. L’uomo stramazzato a terra dava segni di vita quando è stato portato via dall’ambulanza. Non è nuova quella strada ad incidenti. Il rettilineo spinge qualche amante della velocità a pigiare sull’acceleratore. L’ambulanza è arrivata a Modica dove sono stati effettuati i primi controlli medici sul malcapitato. Sul posto, a prestare i primi soccorsi, anche una pattuglia della Polizia Municipale di Pozzallo.

Salva