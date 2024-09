Carabinieri. Controllo straordinario del territorio ipparino

Prosegue l’attività di contrasto ai reati in materia di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa, anche con l’ausilio di personale specializzato.

In particolare, nei giorni scorsi, i Carabinieri di Vittoria hanno realizzato servizi di controllo straordinario del territorio a largo raggio ad Acate e Scoglitti, anche con il supporto del personale dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”.

In particolare:

* ad Acate, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vittoria hanno proceduto ad un ordinario controllo un 37 enne sottoposto agli arresti domiciliari poiché colto in possesso di cocaina destinata ad attività di spaccio. L’uomo infatti, solo due giorni prima, era stato controllato dai militari a bordo della sua autovettura mentre transitava nelle vie di Acate. Gli accertamenti condotti nell’immediatezza sulla sua persona permisero di scoprire che l’uomo deteneva illecitamente, occultati all’interno della biancheria intima, n.3 barattoli di alluminio al cui interno vi erano 50 involucri di plastica trasparente contenenti sostanza stupefacente di tipo cocaina dal peso complessivo di circa 20 grammi, più un ulteriore involucro di plastica contenente la medesima sostanza per un peso di circa 36 grammi. L’uomo fu trovato in possesso anche di numerose banconote di piccolo taglio, delle quali non sapeva giustificarne la provenienza, per un valore complessivo di circa 985,00 euro. All’esito di quel controllo fu ammesso ai domiciliari. I militari hanno proceduto al controllo dell’uomo per verificare la corretta esecuzione degli arresti domiciliari cui era già sottoposto e, avuto accesso alla sua abitazione, hanno identificato anche la coniuge-convivente di 29 anni. I Carabinieri, dopo essere entrati nel locale cucina, hanno visto la tavola imbandita con 65 involucri di plastica bianca, in parte già termosigillata ed in parte ancora da sigillare, per un peso complessivo di circa 33 grammi, tutti di analogo peso e fattura, unitamente a bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento. Per le modalità di presentazione dello stupefacente sulla tavola della cucina, i militari hanno ritenuto che i coniugi erano stati interrotti dal controllo di polizia proprio mentre erano nella fase di confezionamento e pesatura dello stupefacente. Per quanto appreso nell’immediatezza, i Carabinieri hanno esteso gli accertamenti a tutta l’abitazione rinvenendo in vari locali della casa banconote per una somma complessiva di circa 1.300 euro di cui la coppia non sapeva giustificarne la provenienza.

I Carabinieri hanno così sottoposto a sequestro lo stupefacente, il materiale ed i contanti rinvenuti per poi accompagnare presso gli uffici i due coniugi per identificarli compiutamente.

Terminati gli atti di rito, i militari hanno proceduto nei confronti di due coniugi a deferirli in stato di arresto all’Autorità Giudiziaria per illecita detenzione di cocaina. Così come disposto dall’Autorità GIudiziaria, l’uomo, che già era sottoposto agli arresti domiciliari, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ragusa mentre la moglie è stata condotta presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa di presenziare al rito direttissimo per la convalida dell’arresto.

L’Autorità Giudiziaria, valutati gli elementi acquisiti dai Carabinieri, ha convalidato la misura precautelare applicata ai coniugi confermando per gli stessi le rispettive misure cautelari già in atto.

* A Scoglitti, personale della locale Stazione Carabinieri, unitamente allo Squadrone Eliportato Cacciatori di “Sicilia”, hanno proceduto ad un controllo dell’abitazione di un 33 enne. L’attività ha permesso di rinvenire, occultati nel locale cucina e camera da letto, n.3 pezzi di sostanza stupefacente di tipo “hashish”, per un peso lordo complessivo di grammi 85 circa, nonché la somma in banconote dal valore di 575 euro e materiale per il confezionamento e pesatura dello stupefacente. Per quanto emerso, i Carabinieri hanno accompagnato presso i loro uffici il giovane e, terminati gli atti di rito, lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, per poi accompagnarlo presso il suo domicilio in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

L’Autorità Giudiziaria ha valutato le fonti di prova acquisite dai Carabinieri e proceduto a convalidare la misura precautelare applicata dai militari al giovane.

