È morto Totò Schillaci. Uno dei grandi che ha fatto sognare l’Italia

È morto a 59 anni Totò Schillaci, l’attaccante della Nazionale italiana. La notizia si è appresa attraverso un comunicato diramato alle 9.55 di oggi, dall’Azienda ospedaliera di Palermo, dov’era ricoverato Totò dallo scorso 7 settembre. Ieri purtroppo le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate e oggi la triste notizia. Peccato una “favola” finita troppo presto per un ragazzo che aveva conosciuto la povertà, sottratto a scippi e rapine grazie all’amore per il pallone. Nato il primo dicembre del 1964 a Palermo e cresciuto nel quartiere popolare di San Giovanni Apostolo, ha iniziato a giocare nella squadra di zona che rappresentava l’omonima azienda municipalizzata palermitana. Nel 1982 è stato ingaggiato dal Messina, in Serie C2. Nella stagione 1985-86 ha contribuito con 11 reti alla promozione della squadra in Serie B. Il suo allenatore Franco Scoglio diceva di lui: “Aveva una voglia di fare gol che non ho mai visto in nessuno”. Dal Messina approdò alla Juventus, all’Inter e al Jubilo Iwata (Giappone), dove divenne un idolo.

Salva