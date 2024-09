Rotary. A Ispica la presentazione di “Lasciamo un segno”

Promosso dal Rotary Club Pozzallo Ispica, è in programma mercoledi la presentazione del progetto d’area “Lasciamo il segno”, un laboratorio teorico-esperienziale che si propone di fornire informazioni specifiche sul gesto grafico, sia relativamente agli aspetti grafomotori e, quindi alla fisiologia del gesto, che al suo aspetto simbolico ed espressivo (personalità e comunicazione) al fine di fornire indicazioni necessarie alla prevenzione, all’individuazione e gestione dei disordini-disturbi della scrittura. Al progetto hanno aderito i Rotary club di Modica, Comiso, Ragusa, Ragusa Hybla Heraea e Vittoria oltre al Rotaract Pozzallo-Ispica. La presentazione è in programma domani, mercoledì 18 settembre, alle 16, all’istituto comprensivo Padre Pio da Pietrelcina a Ispica. A fare gli onori di casa la presidente del Rotary club Pozzallo Ispica, Melinda Garofalo. Saranno presenti il governatore del distretto Rotary 2110-Sicilia Malta, Giuseppe Pitari, gli assistenti del governatore, i delegati Rotary foundation, i presidenti dei Rotary club dell’area iblea, i dirigenti scolastici e i docenti degli istituti che hanno aderito al progetto. Ci sarà anche il sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini. “E’ un progetto in cui crediamo moltissimo, e io in modo particolare per una mia esperienza personale – sottolinea il presidente Melinda Garofalo – ci sarà la grandissima collaborazione della dottoressa Francesca Mattei, grafologa e psicologa. Sarà lei a tenere i laboratori di formazione ai docenti”. Oltre al Padre Pio da Pietrelcina di Ispica, gli altri istituti che animano il progetto sono: Rogasi di Pozzallo, S. Marta-Ciaceri di Modica, Francesco Crispi di Ragusa, Salvatore Quasimodo di Ragusa, Giovanni Verga di Comiso, Traina di Vittoria.

