Il pane di pasta dura e la scaccia sono di origini modicane. Riceviamo

Con riferimento all’iniziativa per il riconoscimento della denominazione DOP del pane di pasta dura, pubblicato da Radiortm.it, desidero esprimere la mia disapprovazione, evidenziando un aspetto cruciale che sembra essere stato ignorato: le origini modicane di questo prodotto, così come quelle della scaccia, sono ben radicate e incontestabili. La storia del pane di pasta dura è profondamente legata alle tradizioni alimentari di Modica, dove queste preparazioni hanno acquisito un significato culturale e identitario consolidato nel corso dei secoli. Modica, con la sua antica tradizione agricola, vanta una lunga storia legata alla coltivazione del grano, che risale a epoche lontane. La conservazione del grano e la produzione del pane erano elementi essenziali per la sopravvivenza delle comunità locali. Il pane di pasta dura, tipico di questa regione, nacque dalla necessità di creare un alimento capace di durare nel tempo, mantenendo freschezza e consistenza. Il pane di pasta dura modicano si distingue per alcune caratteristiche peculiari, che risiedono in tre elementi

fondamentali: l’uso di grani autoctoni, come il grano duro siciliano,

ideale per ottenere un pane dalla crosta croccante e dall’interno compatto; un processo di lavorazione manuale che garantisce una

consistenza densa e duratura; e l’uso esclusivo del lievito madre, che dona al pane un sapore leggermente acidulo e lo rende facilmente

conservabile e digeribile. Non si può ignorare che la produzione del pane di pasta dura non derivi solo da tecniche o ingredienti locali, ma

rappresenti l’espressione di una tradizione storica e culturale profondamente radicata a Modica. Il pane, infatti, non era solo un alimento, ma un simbolo di vita e comunità. Nelle famiglie contadine, veniva spesso cotto nei forni a legna comunitari, dove le tecniche di

cottura e le ricette si tramandavano di generazione in generazione. Il pane, insieme alla scaccia, altra specialità locale, era al centro

della vita quotidiana e delle festività. Le tecniche di panificazione siciliane, comprese quelle per la scaccia modicana e il pane di pasta

dura, furono influenzate dalle varie dominazioni che si susseguirono sull’isola, in particolare quella araba e normanna. Gli Arabi, ad

esempio, introdussero nuove varietà di grano e perfezionarono i metodi di coltivazione, mentre i Normanni portarono nuove tecniche di

lavorazione, che contribuirono alla produzione di questi alimenti. Di particolare rilievo è il legame storico con la scaccia modicana, un

piatto che non può essere considerato come un semplice prodotto della provincia di Ragusa per motivi storici, culturali e gastronomici. Modica ha una storia che la distingue nettamente da Ragusa e dalle altre città della provincia. Nei secoli passati, Modica fu il cuore della Contea di Modica, un’entità politica autonoma che ebbe grande rilevanza nella Sicilia medievale e moderna, dal 1296 fino all’abolizione del

feudalesimo nel XIX secolo. Questa autonomia ha influenzato profondamente le tradizioni alimentari e culturali locali, rendendo uniche preparazioni come la scaccia. Durante questo lungo periodo, la cucina modicana si arricchì di ricette e tecniche che la resero diversa

dalle altre aree della provincia, e la scaccia è un chiaro esempio di tale unicità. Non può essere semplicemente etichettata come un

prodotto generico “ragusano”, poiché appartiene specificamente a Modica e alla sua tradizione storica. Attribuire tale prodotto a una

denominazione che non riconosca chiaramente queste origini rischia di sminuire il valore e il contributo che Modica ha dato a questa

tradizione. Ritengo quindi fondamentale riconsiderare l’iter intrapreso per il riconoscimento del DOP, assicurando che venga riconosciuta

l’importanza delle radici modicane di questo prodotto, affinché la memoria storica e culturale della nostra terra non venga trascurata o

distorta. Preservare le nostre tradizioni significa anche riconoscere l’origine e i legami storici che rendono questi prodotti così preziosi.

Spero vivamente che questa riflessione venga presa in considerazione nel proseguimento di questo importante percorso.

Emmanuel FERRANTE

