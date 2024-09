Pozzallo. Iannello Leone nuovo comandante, a tempo, della polizia locale

Si chiama Giovanni Iannello Leone, proviene da Gravina di Catania, e da giovedì prossimo sarà il nuovo comandante della polizia locale di Pozzallo. Nel giro di tre mesi, è il terzo comandante che si palesa nella città della torre Cabrera. Un caso assai curioso, che sembra riservare nuovi colpi di scena, il giro di nomi e di nomine per avere una figura stabile e fissa all’interno del Comando di via Torino.

Iannello Leone, laureato in Scienze Politiche, appassionato di “politiche di polizia e di sicurezza, criminologia, nuovi media”, come recita il profilo Linkedin del nuovo comandante, nato il 5 settembre del 1959, già comandante del Comando di Polizia Municipale di Santa Venerina, in provincia di Catania, arriva con un bagaglio di tutto rispetto. Iannello Leone sarà presente a Pozzallo per 18 ore settimanali, in accordo col Comune di Gravina di Catania, dove opera ad oggi il neo-comandante pozzallese, e fino al 31 dicembre 2024.

Iannello Leone sostituisce Angelo Carpanzano, 63 anni, modicano, in forza al comando di Modica ma distaccato per cinque giorni alla settimana nella cittadina marinara, dove ha ricoperto la posizione organizzativa nei servizi finanziari. Carpanzano, che in precedenza è stato comandante ad Augusta, sostituiva il collega Pierluigi Cannizzaro, non aveva i titoli per ricoprire la carica secondo quanto stabilito dal nuovo regolamento approvato dalla Giunta comunale. Il tutto nel giro di tre mesi.

Iannello Leone avrà molto lavoro da affrontare. I problemi della sicurezza stradale, la legalità da affermare con intransigenza, il dialogo con i cittadini. Questi alcuni punti cardine del lavoro del nuovo comandante. In questa città le regole si fanno rispettare, a volte con severità e durezza, ma con i cittadini consapevoli dell’essere una comunità, sapendo di avere nei vigili dei punti di riferimento.

