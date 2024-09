Bello, colorato e tecnologico, il nuovo asilo comunale di Donnalucata

Bello, fra poco anche colorato, e tecnologico, con un’attenzione all’ambiente e all’efficienza energetica.

È il nuovo asilo comunale di Donnalucata, in corso di costruzione; ampio 270 metri quadri, in grado di ospitare una trentina di bambini.

Sopralluogo stamani del sindaco Mario Marino e dell’assessore Enzo Giannone, con l’ing. Andrea Pisani, dell’ufficio tecnico comunale, e i titolari della ditta appaltatrice nel cantiere.

Il nuovo asilo di via Curtatone sarà terminato nel marzo 2025.

Il finanziamento ottenuto dal Comune, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca, è di un milione 79 mila euro, l’importo dei lavori è di 778 mila euro, la ditta appaltatrice è la Conscoop di Forlì, la ditta esecutrice la Cocer di Catania.

L’asilo si svilupperà al piano terra e avrà un’area giochi sul terrazzo. La struttura sarà del tutto autosufficiente da un punto di vista energetico grazie ai pannelli solari.

Una curiosità: per rendere ludico e accogliente agli occhi dei bambini il luogo della loro formazione è stato scelto come elemento architettonico riconoscibile e identitario una teoria di matite colorate come pilastri all’ingresso del nido.

