Evade dai domiciliari. Denunciato ragusano

Gli Agenti della Squadra Volante hanno denunciato in stato di libertà un ventitreenne ragusano, ritenuto responsabile del delitto di evasione dagli arresti domiciliari.

I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi, allorquando gli Agenti della Squadra Volante, durante i routinari servizi di controllo del territorio, si sono recati più volte e in diversi giorni presso l’abitazione del ventitreenne, ubicata nella periferia di Ragusa ed hanno accertato che lo stesso non era in casa così come sarebbe dovuto essere in quanto sottoposto agli arresti domiciliari per dei reati inerenti le sostanze stupefacenti.

Salva