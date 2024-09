Pozzallo. Iozzia al sindaco: “Cosa vuole fare da grande?”

Il giorno dopo la richiesta di azzeramento della Giunta da parte di due consiglieri comunali, Uccio Agosta e Ballatore, ancora “fuoco amico” da parte di un altro esponente politico pozzallese, Saro Iozzia (foto).

Il consigliere di maggioranza, che ha aderito all’MpA, chiede al sindaco Roberto Ammatuna “cosa voglia fare da grande”, visto che la maggioranza è spaccata e non si intravedono chiari di luna positivi dalle parti di palazzo La Pira. Stamani, la voce che circolava con insistenza era quella di un cambio di uno o due assessori. Iozzia non è sulla stessa frequenza. “Che l’amministrazione comunale di Pozzallo fosse in difficoltà – dice Iozzia – lo si era intuito da tempo e i meno avveduti se ne sono accorti nel consiglio comunale del 3 settembre scorso. Si parla di uno o due assessori, da cambiare. Io sarei più propenso ad un reset totale che possa dare nuove idee e maggiore slancio al lavoro dell’Amministrazione del sindaco Ammatuna. Sarebbe un gesto poco elegante camuffare la crisi di Palazzo La Pira con abiti e vestiti nuovi quando stiamo vedendo tutti che il re è nudo. C’è necessità di un normale chiarimento politico per il quale ci sarà a breve una riunione della maggioranza per un confronto indirizzato a far prevalere il senso di responsabilità per proseguire, con rinnovato slancio e unità d’intenti, l’azione amministrativa che abbiamo avviato. Spero davvero si possa trovare la quadra per scongiurare tempi peggiori”.

Iozzia, sono così scarsi gli assessori che ci stanno adesso?

“Io pongo la questione su un lato diverso. Se tutti, anche esponenti della maggioranza, chiedono l’azzeramento della Giunta, io, qualche domanda me la farei. E, oltre alla domanda, darei anche qualche risposta. Solo che in questo momento, a Palazzo La Pira, nessuno fa domande e nessuno dà risposte”.

Si resta in questo limbo amministrativo che non porta da nessuna parte.

“Esatto. Oltre a Uccio Agosta, Ballatore e il sottoscritto, si facciano avanti gli altri consiglieri che auspicano un cambio di passo. Questo “nascondino” da parte di alcuni colleghi è deleterio sia per l’immagine di chi lavora dentro quelle stanze sia per il futuro della città di Pozzallo. Escano fuori chi ha veramente gli attributi”.

