Cuccioli trovati in un sacchetto del pane a Cannizzara. Modica, adottati

Ogni storia ha un lieto fine. Ricorderete sicuramente la storia dei sei cuccioli ritrovati dentro un sacchetto del pane in contrada Cannizzara. È bastata la segnalazione di un passante, il lavoro della polizia locale che ha portato i cuccioli presso il “Canile di Giulia”, il canile comunale modicano, e il sapiente apporto dei volontari del canile per far sì che i cuccioli fossero definitivamente svezzati ed alimentati in maniera adeguata. Trascorsi due mesi, tutti e sei i cuccioli sono stati adottati. Con grande gioia di tutti.

L’ultima, Sara, tre giorni fa, come si evince dal profilo Facebook del canile. “E finalmente anche lei è a casa – è scritto sul profilo social -. Lei è una delle cucciole trovate nel sacco mesi fa, allattata e accudita con immenso amore da Francesca Cuccio che ringraziamo davvero cn il cuore in mano. Ringraziamo Giovanna Sudano che ha trovato questa coppia di amici Gianni e Alessandra che si sono innamorati della nostra piccola Sara. Oggi a casa insieme al suo fratellone sembra davvero felice e noi insieme a lei. Buona vita Sara, grazie a chi adotta e non si tira indietro”.

Segnaliamo la pagina social del canile perché ci sono ancora molti cuccioli che possono essere adottati gratuitamente. Cuccioli e meno cuccioli, tutti hanno diritto ad una seconda possibilità. Anche i cani.

