Vittoria. Barriere architettoniche negli uffici comunali e ascensori non funzionanti. FDI:”Inaccettabile”

“Torniamo a segnalare con forza alla giunta Aiello la situazione inaccettabile che sono costrette a vivere le persone con disabilità quando debbono recarsi negli uffici comunali. Barriere architettoniche che impediscono l’accesso, ascensori perennemente non funzionanti e nessun intervento concreto. E’ il caso di uffici come quelli dell’Urbanistica e dei Servizi Sociali che, come ci segnalano i cittadini, non hanno gli ascensori funzionanti e diventa – specie per chi ha difficoltà motorie – una vera e propria via Crucis poter accedere”.

A denunciarlo i consiglieri di Fratelli d’Italia Alfredo Vinciguerra, Monia Cannata, Pippo Scuderi, Monia Cannata, Nello Dieli e Marilena Pugliarello.

“Nel 2022 l’assessore Corbino pubblicava post trionfalistici sull’iter del PEBA in giunta (il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) parlando delle azioni dell’amministrazione Aiello per “affermare i molteplici diritti negati che generano discriminazioni”. Saremmo lieti di conoscere, a due anni di distanza, cosa pensano l’assessore e il sindaco dei diritti negati dei cittadini che si recano negli uffici comunali e che – nei fatti – vengono discriminati. Esigiamo risposte concrete e non parole: tale accaduto sarà oggetto di una nostra interrogazione consiliare”.

