Verticalizzazioni. Firma dei contratti a Vittoria

Sono stati firmati questa mattina, nella sala degli Specchi “Ubaldo Balloni” di Vittoria di Palazzo Iacono i contratti relativi alle progressioni verticali di 39 dipendenti del Comune di Vittoria. Si tratta del passaggio di area e del relativo inquadramento giuridico-economico al personale interno dell’ente. Nello specifico, 15 dipendenti passano dal profilo A quello B. Altri 10 dal profilo B a quello C e infine, 14 dipendenti dal livello C a quello D. Era dal 2001che non venivano celebrati i concorsi interni al Comune di Vittoria. “Questa Amministrazione ha voluto supportare la volontà del percorso di crescita del personale interno all’amministrazione, sfruttando in pieno le opportunità del nuovo CCNL-Funzioni locali , del novembre 2022, che ha previsto una deroga al possesso dei titoli di studio premiando professionalità e competenza sulla scorta di criteri valutativi e selettivi previsti dal contratto collettivo. Una “procedura speciale” voluta dal contratto di settore da attivare e concludere entro il 31 dicembre 2025. L’amministrazione si è fatta trovare pronta a valorizzare il merito e la competenza del personale interno; segnale tangibile dell’attenzione di questa Amministrazione alle qualità professionali delle risorse umane dell’ente che possono condurre ad una più efficace ed efficiente azione amministrativa”,- ha dichiarato il sindaco Francesco Aiello.

