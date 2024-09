Harris o Trump?…l’opinione di Rita Faletti

Kamala Harris, la candidata democratica in corsa per le presidenziali di novembre, dopo il ritiro forzato di Biden, ha affrontato Donald Trump per la prima volta e forse anche l’ultima, al National Constitution Center di Philadelphia. Per gli americani, che fossero a favore dell’uno o dell’altra per motivi di fedeltà partitica, il dibattito è stato l’occasione per farsi un’idea di cosa aspettarsi per il paese e per loro stessi, da una vicepresidente che durante il mandato non si era fatta apprezzare per meriti particolari né per simpatia dal suo stesso staff. Harris aveva ricevuto critiche anche dall’ala radicale del partito che l’accusava di eccessiva moderazione. La catastrofica performance di Joe Biden nel faccia a faccia con Trump lo scorso giugno, aveva sprofondato i democratici in una sorta di cupo pessimismo esistenziale. Mancava il tempo per indire le primarie e dare il via al percorso che porta alla designazione del candidato alla Casa Bianca. A quel punto, l’endorsement dello stesso presidente alla sua vice ha risollevato il morale del partito e i finanziamenti che si erano interrotti hanno ricominciato ad affluire con inaspettata rapidità, e con i soldi i consensi. Prima del duello di martedì, la battaglia a distanza tra i due sfidanti aveva registrato una sostanziale parità; dopo il duello, al quale Harris era stata preparata da un team di professionisti, il 63 per cento degli spettatori ha dichiarato di aver trovato Harris più convincente e sicura. Perfino Elon Musk ha apprezzato la candidata democratica, ma ha escluso che l’esito delle elezioni ne sarà influenzato. Kamala è salita sul palco con l’obiettivo di non attaccare il rivale sui soliti temi, non avrebbe funzionato con lo zoccolo duro dei repubblicani né dei democratici, ma di attirare nuovi elettori, gli scettici e quelli che non muoiono dalla voglia di andare a votare, i più difficili da convincere. Ha voluto mostrarsi ottimista e propositiva e comunicare al paese la sensazione di trovarsi di fronte al nuovo, “Non sono né Biden né Trump, sono la leader di una nuova generazione”, ha tenuto a sottolineare. Ha parlato di economia: detrazioni fiscali per il ceto medio e aumento della tassazione per i ricchi; di aborto: libertà alle donne di decidere; di politica estera: sostegno a Ucraina e Israele; di immigrazione: un approccio più rigoroso rispetto al passato (aveva sostenuto la decriminalizzazione degli ingressi illegali); di sicurezza: lotta contro le organizzazioni criminali sul traffico di esseri umani e stupefacenti. Più facile, per Trump, una volta elencati gli obiettivi prioritari del suo programma – abbassamento dei prezzi, lotta all’immigrazione, più sicurezza dei confini – sfidare la rivale sulla base delle cose fatte dall’amministrazione Biden. Trump ha accusato Harris di aver accolto 2 milioni di immigrati irregolari (“diventeremo come il Venezuela”), di “esecuzione” sul diritto di abortire al nono mese, di voler togliere i fondi alla Polizia, di odiare Israele (“non ha voluto incontrare Netanyahu al Congresso” e “con lei presidente, Israele cessa di esistere in 2 anni”), di aver tolto le sanzioni all’Iran che con Trump era in bancarotta. E sul tema della guerra: “Voglio che la guerra finisca, voglio salvare vite”. Harris ha smentito ogni affermazione dell’ex presidente e sull’ultima ha affondato la lama: “Se ci fosse Trump, Putin sarebbe seduto a Kyiv con gli occhi sul resto dell’Europa. Trump è amico dei dittatori che fanno il tifo per lui per poterlo manipolare”. Domandarsi chi dei due vincerà la corsa alla Casa Bianca non ha senso, come illudersi che si arrivi al 5 novembre con una situazione congelata dal risultato del dibattito. E’ invece più interessante ipotizzare le scelte del futuro vincitore in politica estera, tenendo presente che le direttrici della strategia che guida l’azione degli Stati Uniti nel mondo, chiunque sia il presidente, non sono destinate a cambiare drasticamente. L’ “America First” di Trump, non significa necessariamente che dare priorità agli interessi domestici americani escluda azioni energiche fuori dai confini. Qassem Soleimani, potente generale iraniano, fu fatto uccidere da Trump nel 2020 per aver sfidato la pazienza americana muovendosi in un’area controllata direttamente dagli Stati Uniti. Il pericolo Iran è chiaro a Trump, forse più di quanto non lo fosse a Barack Obama quando negoziò con quel paese l’accordo nucleare. Neanche il primo presidente di colore, nonostante il premio Nobel per la Pace, disdegnò di fare ricorso alle armi. Per esempio in Afghanistan contro i talebani e al Qaeda che minacciavano la sicurezza nazionale americana. In quella circostanza, Obama disse: “I negoziati non potrebbero convincere i leader di al Qaeda a deporre le armi”. Riguardo la guerra siriana, invece, Obama non si mosse quando Bashar al Assad lanciò gas sarin su 1400 civili a Damasco, oltrepassando la nota “linea rossa” imposta dal presidente americano. In Medio oriente, l’ignavia politica dell’amministrazione obamiana non solo permise al dittatore sanguinario di conservare il potere, ma lasciò che il suo alleato, Putin, si occupasse dello smantellamento dell’arsenale chimico siriano. Ovviamente la missione fu disattesa e l’occidente fu umiliato: le linee rosse che tracciava, Putin le calpestava allegramente. I precedenti contano e decifrare l’operato di un presidente secondo le solite categorie, conservatori e progressisti, destra e sinistra, serve a confondere più che a capire che non sono astratti schemi precostituiti a guidare le azioni, ma le necessità. “Voterei Kamala Harris”, ha dichiarato Putin, sibillino. Quali sono le necessità di Putin?

