La vicenda dei dossi artificiali a Pozzallo. “Come si intendono recuperare le spese?”

Il costo dei dissuasori acquistati, i costi di montaggio, quali azioni si intendono intraprendere per il recupero delle somme spese. È quanto hanno chiesto i due consiglieri comunali, Giorgio Scarso e Consalvo Carbone, dopo l’ufficialità della rimozione dei dossi artificiali installati sulle strade di Pozzallo, in spregio al Codice della Strada, all’Amministrazione comunale.

La nuova ordinanza, firmata dall’ultimo comandante della Polizia Locale, Angelo Carpanzano (oramai rientrato a Modica), parla di una “non conformità alla normativa in materia”, pertanto la spesa dei dissuasori risulterebbe non idonea. I due consiglieri chiedono, altresì, quanti soldi siano stati spesi per “arredare” le vie del centro e le altre vie principali. Costo di montaggio, di manutenzione per gli anni in cui erano ben visibili per le strade di Pozzallo e la rimozione. “Con l’avvio del dissesto – affermano i due consiglieri di opposizione – è assai grave che si spendano dei soldi in maniera così priva di criterio, pertanto attendiamo risposta scritta in tempi celeri”.

