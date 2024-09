Monterosso Almo. Questa sera Riapertura al culto della Chiesa Madre

Continuano le iniziative in onore di Maria Santissima Addolorata Regina e patrona principale del borgo Monterosso. Questa sera con inizio alle 19,30 dalla Chiesa Madre ci sarà una solenne celebrazione eucaristica presieduta dall’arciprete don Giuseppe Antoci . Durante la celebrazione si pregherà in modo particolare per coloro che portano il nome di Maria . Infatti dopo mesi di restauro è prevista la Riapertura al culto della Chiesa Madre.

Seguirà alle 21 la seconda edizione de “ I Carusi ra Matrici “ con lo spettacolo musicale “Cover Band di Renzo Arbore” . In piazza Sant’Antonio durante la serata sarà possibile degustare cavatieddi al sugo e cannoli di ricotta.

Da non dimenticare che alle 18 presso i locali dell’Auditorium Comunalesi svolgerà un Concerto per clarinetto, pianoforte e chitarra con Paolo Scollo, Giampaolo Castello e Pippo Scollo.

