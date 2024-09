Perché i freni stridono e come risolverli

Lo scricchiolio durante la frenata è un segnale fastidioso che può indicare problemi al sistema frenante. Ignorare questo suono può portare a conseguenze gravi, quindi è importante capire le cause e agire tempestivamente.

Pastiglie dei freni usurate

Una delle cause più comuni dello scricchiolio è l’usura delle pastiglie dei freni. Col tempo, lo strato di attrito si consuma e i componenti metallici iniziano a toccare i dischi dei freni, causando rumori fastidiosi. Se le pastiglie non vengono sostituite in tempo, possono danneggiare i dischi, aumentando i costi di riparazione. Per diagnosticare l’usura delle pastiglie, è necessario ispezionare i dischi dei freni: se appaiono sottili o con evidenti solchi, un segno che i dischi dei freni devono essere sostituiti, allora è il momento di cambiare le pastiglie.

Problemi con i dischi dei freni

Un’altra causa dello scricchiolio può essere la presenza di dischi dei freni danneggiati o deformati. Con il tempo, sui dischi possono apparire irregolarità, ruggine o crepe, il che porta a un contatto non uniforme con le pastiglie e, di conseguenza, allo scricchiolio. Per diagnosticare il problema, è consigliabile eseguire un’ispezione visiva dei dischi. Se presentano solchi o crepe, è evidente che i dischi devono essere sostituiti. La manutenzione regolare del sistema frenante aiuterà a evitare riparazioni costose.

Statistiche sui problemi del sistema frenante

Causa dello scricchiolio Percentuale dei casi (%) Usura delle pastiglie 45 Danni ai dischi 30 Sporcizia nel sistema 15 Pastiglie di bassa qualità 10

Questi dati si basano su sondaggi tra conducenti e statistiche dei centri di assistenza, che dimostrano che la causa principale dello scricchiolio sono le pastiglie usurate.

Sporcizia nel sistema frenante

Il sistema frenante, come altre parti dell’auto, è soggetto a sporcizia. Polvere, sporco e particelle sottili possono accumularsi tra le pastiglie e i dischi, causando scricchiolii. Per risolvere questo problema, è sufficiente pulire i freni. È importante utilizzare prodotti di pulizia specifici per evitare di danneggiare le componenti del sistema.

Pastiglie dei freni di bassa qualità

L’uso di pastiglie di bassa qualità o non adatte può essere un’altra causa dello scricchiolio. Alcune pastiglie economiche sono realizzate con materiali di bassa qualità che non garantiscono una corretta aderenza ai dischi e producono rumori fastidiosi. Per evitare questo, si consiglia di installare componenti originali o certificati da produttori affidabili.

Umidità e sbalzi di temperatura

Lo scricchiolio durante la frenata può anche verificarsi a causa dell’umidità sui dischi o sulle pastiglie dei freni. L’acqua si deposita sulle parti durante la pioggia o quando si attraversano pozzanghere e, una volta evaporata, può lasciare uno strato sottile di ruggine sulla superficie, provocando un temporaneo scricchiolio. Anche gli sbalzi di temperatura possono causare l’espansione e la contrazione dei materiali, portando all’emissione di rumori.

L’esperto italiano di assistenza automobilistica Giovanni Rossi osserva: «Lo scricchiolio dei freni non è sempre un segno di un problema grave, ma non dovrebbe essere ignorato. Se la causa è l’usura delle pastiglie o danni ai dischi, può portare a gravi guasti. Una diagnosi regolare del sistema frenante dovrebbe essere parte essenziale della manutenzione dell’auto».

Lo scricchiolio durante la frenata può indicare diversi problemi, dall’usura delle pastiglie dei freni ai danni ai dischi. Per evitare guasti gravi, è fondamentale controllare regolarmente il sistema frenante e sostituire i componenti quando si consumano.

