Un uomo trovato morto in un b&b

Un uomo è stato trovato morto stamani in un b&b nel centro storico di Comiso a pochi passi dal Teatro Naselli. Sul posto per gli accertamenti del caso, gli agenti del Commissariato di Comiso e della Questura di Ragusa, in collaborazione con la Polizia Scientifica. Da un primo dato pare che l’uomo, tale Nunzio Criscione, radiologo in pensione dell’Asp, sarebbe deceduto per cause naturali. La polizia di Comiso sta effettuando le indagini per accertare se la morte è effettivamente avvenuta per cause naturali.

Salva