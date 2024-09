Sagra del pesce. Pozzallo, chiude con il concerto di Paolo Meneguzzi

La 55°sagra del Pesce conclusasi ieri sera, con il concerto di Paolo Meneguzzi, che ha richiamato in città tantissime presenze, è stata un successo sotto tutti i punti di vista.

Non solo perché ha richiamato numerosi visitatori che hanno apprezzato la vasta e dlvariegata offerta di piatti della tradizione locale e siciliana a base di pesce e non solo, ma anche grazie agli eventi collaterali che hanno offerto un intrattenimento adatto a tutte le età. Oltre 11 ore di spettacoli, che hanno visto impegnate più di 100 persone,

mettendo in moto una macchina organizzativa che ha lavorato senza sosta per la riuscita di uno degli eventi più attesi non solo in provincia di Ragusa ma in tutta la

Sicilia. Folklore, musica, spettacolo hanno fatto da cornice all’ evento che per il secondo anno consecutivo ha animato la città per tre giorni, dal 6 all’8 settembre, con l’obiettivo di prolungare l’estate oltre il tradizionale periodo agostano. Ed è stata una scelta vincente come hanno dimostrato anche i numerosi turisti provenienti dalla vicina Malta. “Non possiamo che essere soddisfatti di questa edizione della Sagra-

dichiara il sindaco Roberto Ammatuna- che ha dimostrato ancora una volta come

Pozzallo sia un punto di riferimento per il turismo in provincia di Ragusa e non solo, e questo, deve essere da esempio per tutti perché solo puntando sulle risorse del proprio territorio come facciamo ormai noi da anni, valorizzando il nostro mare, il nostro pesce e le maestranze locali si può guardare al futuro di questa terra” Grande

soddisfazione anche da parte del vice sindaco e assessore al turismo Raffaele Monte che ha lavorato alla riuscita di questo evento: “Ringrazio tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questa edizione che ha davvero superato ogni aspettativa. Ma la soddisfazione più grande è quella di aver realizzato tutto a costo zero senza intaccare nel bilancio comunale ma grazie al sostegno della Regione Sicilia, del Libero Consorzio e dell’Autorita Portuale. Continueremo a lavorare per il

bene della città e per far sì che la Sagra sia sempre più proiettata verso il futuro con l’obiettivo di allargare i suoi orizzonti in un’ottica sempre più internazionale”

