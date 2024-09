Un grave lutto nella famiglia Minardo. Stanotte è venuto a mancare all’età di 89 anni Concetto, conosciuto in città quale responsabile dell’area di servizio carburanti nella zona Fiat. Era il maggiore degli otto figli, fratello del senatore Riccardo e dell’imprenditore modicano Saro Minardo. Qualche anno fa era stato colpito dal forte dolore, per aver perso prematuramente il figlio Giovanni a soli quarantacinque anni in un incidente stradale. I funerali si terranno lunedì mattina alle 11 nella chiesa del Sacro Cuore a Modica. A tutta la famiglia Minardo, le condoglianze dal Gruppo RadioRtm.

