Monterosso Almo. Questa sera si svolgerà il 1° Memorial “Paolo Tavano”-Urban Trail

Questa sera, nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata, si svolgerà il 1° Memorial Paolo Tavano” – Urban Trail a staffetta sulle strade del quartiere Matrice di Monterosso Almo. Tanti i partecipanti al via. Il raduno è previsto per le ore 19.30. La gara è rivolta a tutti, più o meno allenati. Il percorso è abbastanza facile e molto caratteristico. Si snoderà per circa 700 metri per le strade del quartiere Matrice con partenza e arrivo in pPiazza Sant’Antonio. Percorso da ripetere più volte per 45 minuti di gara. Ristoro finale con birra per tutti.

Salva