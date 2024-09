Si è conclusa la 5^ edizione di Situ Festival 2024

Si è conclusa con successo la quinta edizione di SITU Festival, la residenza d’artista e festival di arti contemporanee itinerante, che c’è stata a Modica lo scorso week end. Un eccellente progetto – ha detto il sindaco- realizzato e promosso dall’associazione sociale ZONA BLU e che ha coinvolto chi ne è stato protagonista, chi ha visitato le mostre palesando apprezzamenti e noi come amministratori, sostenendolo e mettendoci a disposizione per la sua realizzazione. Le presenze, il gradimento, le testimonianze di chi ha goduto di queste opere, scontornano il contenuto pregevole di questa iniziativa culturale. Il mio grazie e quello della nostra Amministrazione- ha detto il vice sindaco Giorgio Belluardo va a Nicola Tineo, Viola Lo Monaco, Caterina Migliore e Francesca De Chiara, firme in calce al successo di questo festival che è stato preceduto da un periodo di residenza a Modica degli artisti coinvolti e che ha avuto inizio già il 19 agosto con espressione dell’arte nazionali ed internazionali. Le opere di Patrícia Harsány, Dumitrita Razlog, Virginia Boncoraglio, Lisa Di Donato, Virginia Marchi e Letizia Guido, Santa Cecila & Semionauta, Pamela Velazquez, sono state esposte durante le tre giornate di festival ed hanno mostrato come l’arte diffusa da un lato valorizzi le sedi che le hanno ospitate e dall’altro sia motivo di grande attrattiva e di forte impatto. Le parole di elogio spese da chi ha visitato le mostre, sono la concreta testimonianza del suo successo. E alcune delle opere sono ancora a Palazzo dei Mercedari. Abbiamo scelto di sostenere SITU Festival quinta edizione – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche giovanili, Samuele Cannizzaro, perché crediamo nell’opportunità di dare ai nostri giovani il modo di valorizzare il loro talento nell’organizzare grandi eventi e di mettere a disposizione della Città, di quanti l’hanno visitata lo scorso fine settimana, momenti di pregio come questo. Palazzo Mercedari, Palazzo della Cultura, l’ex Convento del Carmine, la Biblioteca Comunale Salvatore Quasimodo, la Chiesa di SS Nicolò e Erasmo, sono stati e sono i luoghi di questo evento. Che ha arricchito la propria proposta anche con ospiti eccellenti, testimoni del mondo dell’arte contemporanea: Sasha Vinci, Loredana Longo, Irene Biolchini, Gianluca Collica, Francesco Lucifora. La scelta poi di coinvolgere nel suo percorso testimonianze culturali locali come Makramè A.P.S. con il progetto ‘Bosco Colto’ e l’associazione Modicaltra, danno ancora di più senso compiuto a questa pregevole iniziativa. la città – ha concluso Tino Antoci, Assessore al Turismo – ha vissuto un fine settimana a cavallo tra fine agosto e inizio settembre, davvero di grande pregio. La festa della Taranta in piazza Matteotti e la mostra diffusa SITU Festival 2024, sono stati motivo di attrazione e coinvolgimento ed hanno dato linfa ulteriore alle iniziative che il comune di Modica e la nostra Amministrazione, hanno deciso di sostenere. Vedere il centro della nostra Città, grondante di gente, immerso nell’allegria e coinvolto nel gusto dell’arte incastonata nei palazzi che sono eccellenze del cuore storico di Modica, è stato gratificante. Esperienze di valore che hanno ribadito la nostra Città sul proscenio del turismo siciliano ed oltre.

