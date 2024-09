Rissa con risvolti mortali a Santa Croce Camerina

Rissa col morto nel centro storico di Santa Croce Camerina. Sono venuti alle mani, per futili motivi, alcuni migranti che vivono nel centro santacrocese. La scorsa sera, intorno alle 20, in Via Garibaldi, non molto distante dalla piazza principale, una discussione è degenerata rapidamente fin quando, secondo le prime notizie, qualcuno ha utilizzato anche un coltello che ha ferito una delle persone coinvolte. La persona colpita è stata, purtroppo, ferita gravemente ed è morta poco dopo. Aveva 21 anni. C’è anche un ferito grave che, però, è riuscito a fuggire ed è ricercato. In paese era in corso la festa di Santa Rosalia che è stata sospesa. Sul posto Carabinieri e Polizia Locale per le indagini.

