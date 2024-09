Giarratana. Domani per la festa di San Giuseppe: presente il vescovo La Placa

Domani è festa a Giarratana. Sarà l’ultima delle celebrazioni religiose per quest’anno 2024. Infatti, luci puntate su San Giuseppe nella tradizionale versione settembrina. Alle 8,30 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Marco Fiore, alle 9 il giro del corpo bandistico Vincenzo Bellini di Giarratana per le vie del paese, alle 9,30 lo sparo dei colpi a cannone e il suono delle campane annunciano il giorno di festa. Si prosegue alle 10 con l’esecuzione delle marce sinfoniche della banda musicale Bellini. Alle 11 la solenne celebrazione eucaristica che sarà presieduta da mons. Giuseppe La Placa, vescovo della diocesi di Ragusa, e animata dalla corale parrocchiale Regina Caeli. Alle 12, poi, la tradizionale “Sciuta” del simulacro di San Giuseppe e la processione per le vie del centro storico. Si ricomincia nel pomeriggio alle 16,30 con il giro del corpo bandistico per le vie cittadine che sarà caratterizzato dalla raccolta dei doni. Alle 17,30, quindi, la tradizionale “cena” sul sagrato della chiesa Madre. Alle 19,30 la santa messa presieduta da don Francesco Mallemi e animata dalla corale parrocchiale Regina Caeli. Alle 20,30 ci sarà la seconda processione con il simulacro di San Giuseppe per le vie principali del paese. Alle 22 ci sarà lo spettacolo pirotecnico e il rientro della processione in chiesa Madre.

