Addio All’Estate a Giarratana, con i DJ di Radio Rtm stasera villa comunale ore 23.30

E’ tutto pronto a Giarratana per salutare l’estate. “Addio all’Estate”, anche se sarebbe meglio dargli l’arrivederci all’anno prossimo. Intanto questa sera dalle 23.30 è stata organizzata una spettacolare manifestazione per salutare l’estate. Occorre solo salire a bordo di questa grande nave, attraccata alla villa comunale di Giarratana, per chiudere una stagione meravigliosa con i migliori DJ in giro per il nostro territorio, special guest con i DJ Ivan Cappello, Luca Ragusa e vox Andrea Robusti. Villa Comunale, free entry, tanta musica, tanto divertimento per salutare tutti insieme l’estate che piano piano se ne va.

Salva