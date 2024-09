Ragusa. Finanziamento per Indagini Diagnostiche sul Rischio Sismico nelle scuole

Il Comune di Ragusa ha beneficiato del cofinanziamento europeo del P.O. FESR Regione Siciliana 2014/2020, per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche, finalizzate alla valutazione del rischio sismico negli edifici scolastici di proprietà del Comune di Ragusa.

Gli interventi hanno anche previsto l’aggiornamento della relativa mappatura, prevista dall’OPCM n.3274 del 20 marzo 2003, in zona a pericolosità sismica speciale.

“È questo un finanziamento importante – dichiara l’assessore alla Protezione Civile, Giovanni Iacono – che ci ha consentito di rendere ancora più sicuri cinque istituti scolastici della nostra città. Ringrazio l’assessorato regionale dell’Istruzione e la Protezione Civile per avere promosso questo provvedimento”.

