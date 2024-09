Ragusa. Open day Servizio Civile

Con lo slogan “Vieni a scoprire i nuovi progetti del Comune di Ragusa!” giovedì 12 settembre alle 17, presso la sala conferenze del Centro Polifunzionale di via Napoleone Colajanni a Ragusa, si terrà un open day mirato a far conoscere alla cittadinanza e in particolare ai giovani i progetti “Cittadini Digitali” e “CuriAmo gli Iblei” che l’Amministrazione Comunale intende realizzare per il 2024 nell’ambito del Servizio Civile digitale.

I progetti verranno illustrati dall’assessore allo Sviluppo di Comunità, Giovanni Iacono, dall’assessore alle Politiche Giovanili, Simone Digrandi, e dal referente di A.S.SO.D onlus, Filippo Spadola.

Seguiranno gli interventi dell’assessore all’Ambiente, Mario D’Asta, e del rappresentante nazionale del Servizio Civile Universale, Emanuele Occhipinti.

È previsto anche l’intervento di alcuni volontari del Servizio Civile attualmente impiegati nei progetti del Comune di Ragusa che racconteranno la loro esperienza.

