A Ragusa al via la (lunga) domenica sportiva

L’Assessore allo sport del comune di Ragusa Simone Digrandi comunica che da questo fine settimana prenderà il via un nuovo format che informerà tutti i cittadini e gli appassionati su quali sono le principali competizioni sportive da vedere e vivere ogni settimana, in particolare nei weekend, negli impianti comunali, a sostegno delle nostre squadre locali impegnati in non pochi campionati.

Attraverso post sui canali ufficiali social dell’Ente, news in evidenza sul sito web istituzionale, nonché mediante l’invio di una nota settimanale a tutte le testate locali, ogni venerdì saranno pubblicati luoghi e orari delle varie gare sportive che le squadre della nostra Ragusa ospiteranno in casa, nel weekend come anche nei giorni successivi qualora ci siano competizioni infrasettimanali.

“Dal calcio al basket alla pallavolo, passando per l’hockey, il rugby e tante altre discipline: ogni gara – sottolinea l’assessore allo sport Simone Digrandi – e ve lo posso assicurare perché ogni settimana ne seguo tante, è piena di emozioni forti, che meritano di essere vissute, per questo ci tengo che ogni cittadino sappia cosa poter venire a vedere. “La (lunga) domenica sportiva” è un’idea che mi è venuta in mente – in collaborazione con il nostro Ufficio Sport che settimanalmente predispone tutto ciò che è necessario per lo svolgimento delle gare nei nostri impianti – proprio per cercare di stimolare sempre di più la partecipazione della città, per vivere a pieno questi momenti e per sostenere i nostri atleti e le società, che come si sa cercano di rendersi spesso protagonisti di grandi sfide, che danno modo alla nostra città di emergere su più fronti”.

In attesa della partenza di tutti i campionati, intanto ecco le prime due gare. Per questo weekend:

– Calcio Serie D:

ASD Ragusa Calcio 1949 – Città di Sant’Agata, domenica 8 settembre, stadio “Aldo Campo” ore 15.00;

– Calcio Coppa Italia promozione:

ASD Pro Ragusa – APD Frigintini, sabato 7 settembre, impianto “Giovanni Biazzo”, ore 15.30

