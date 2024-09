A Pozzallo tutto pronto per la 55ª edizione della Sagra del Pesce

Tutto pronto per a la 55ª edizione della Sagra del Pesce di Pozzallo che prenderà il via questa sera alle 19.00 con l’esibizione del Corpo Bandistico Città di Pozzallo. L’evento celebra la tradizione marinara di Pozzallo con un’ampia varietà di piatti a base di pesce, preparati secondo le ricette locali. Tra gli stand i visitatori saranno immersi in un’esperienza gastronomica indimenticabile, dove gli odori, i suoni, i sapori faranno rivivere la vera tradizione culinaria marinara del nostro territorio. Ma non solo si potranno gustare altre specialità di pesce della tradizione siciliana. Una delle novità di quest’edizione sono gli show cooking, dove chef professionisti sveleranno i segreti delle loro ricette a base di pesce fresco, cucinando dal vivo davanti al pubblico di spettatori con i quali lo chef interagirà, spiegando ricette e segreti dei cibi che prepara.

Sì comincia questa sera alle 21,00 con lo Chef Giovanni Trombatore. Domani invece sarà la volta dello Chef/Pizzaiolo Davide Giallongo . Infine domenica chiuderà lo Chef Salvatore Vincinale. Un’occasione unica per imparare nuove tecniche culinarie e scoprire abbinamenti originali. Oltre agli show cooking, la sagra offrirà un’ampia scelta di street food di pesce. Tra le specialità che sarà possibile degustare negli stand il coppo con il totano fritto o i panini con le panelle al nero di seppia. E ancora il cous cous, la paella de marisco e la zuppa di cozze. Immancabile la caponata siciliana di mare. Tra le novità anche la pizza fritta alla marinara. Immancabili poi i dolci della tradizione siciliana, fra cui cassattelle e cannoli.

Un appuntamento immancabile con il buon cibo ed il divertimento che per tre giorni animerà la città di Pozzallo

