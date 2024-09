Vittoria. Differenziata, dal primo ottobre la frazione dell’umido triplica

Il Sindaco di Vittoria, l’Assessore al ramo e l’Amministrazione Comunale, con il supporto del nuovo gruppo di lavoro sull’igiene urbana, informano la cittadinanza che a partire dal 1° ottobre 2024 sarà attivato il 3° turno di raccolta porta a porta dell’umido, programmato per la giornata di sabato. Pertanto, lunedì, giovedì e sabato i rifiuti umidi dovranno essere esposti entro le ore 22:00 del giorno precedente.

Nel turno del mercoledì, la raccolta di carta/cartone e vetro si alternerà settimanalmente.

Inoltre, entro il 15 settembre sarà avviata una nuova campagna di comunicazione per informare la cittadinanza sul nuovo calendario di raccolta porta a porta, che sarà distribuito a tutte le utenze.

Il ripristino del 3° turno di raccolta della frazione umida permetterà di superare alcuni disagi e di incrementare la percentuale di raccolta differenziata, portando il nostro comune sempre più vicino agli obiettivi di sostenibilità.

La città di Vittoria è sulla buona strada per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi in materia di raccolta differenziata.

