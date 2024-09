Ragusa, reati in danno di attività commerciali. Tavolo tecnico in Prefettura

Si è tenuto in Questura un Tavolo tecnico del Questore con le Associazioni di categoria relativamente alla tematica della recrudescenza dei reati in questa provincia in danno di esercizi commerciali.

L’incontro è una proiezione di quanto già contenuto nella riunione tenutasi presso la Prefettura di Ragusa per la segnalata preoccupazione da parte della Associazioni di categoria circa la segnalata tematica.

Si è avuto la possibilità oggi di sentire tutte le Associazioni di categoria e quanto rappresentato, al fine di una condivisa azione istituzionale delle Forze di Polizia che non mancheranno di riscontrare quanto segnalato.

Quanto raccolto sarà oggetto di sviluppo e approfondimento in sede di Comitati Provinciali di Ordine e Sicurezza Pubblica con successive proiezioni operative sul territorio.

Al tavolo tecnico, tenuto dal Questore e da un suo Dirigente, hanno fatto parte i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza con la presenza dei responsabili delle Associazioni CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative e Confesercenti.

