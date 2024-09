Aula studio a Marina di Modica aperta sino al 15 settembre

“L’aula studio di Marina di Modica resterà aperta e fruibile sino al prossimo 15 di settembre. A dichiararlo è l’Assessore alle Politiche giovanili, Samuele Cannizzaro. A convincerci della ‘necessità’ di allungare l’utilizzo per studenti e non solo delle stanze all’auditorium Mediterraneo, la cui chiusura era stata in un primo tempo prevista per sabato 31 agosto- è stata proprio la continua e costante richiesta, unita alle tante presenze e, conseguentemente, all’ottimo e proficuo utilizzo dei locali in piena estate che è stato sinora fatto da lavoratrici e lavoratori in smart working, studenti e studentesse. Le stanze poi sono anche luogo ideale per laboratori, dando così il senso compiuto a quella idea che avevamo, e cioè di creare uno spazio multifunzionale a beneficio di chi si gode l’estate a Marina di Modica. L’aula studio all’auditorium Mediterraneo – conclude l’Assessore Cannizzaro – resta aperta per altre due settimane piene: la mattina dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 19”.

Salva