Marina di Ragusa. Una passeggiata per la vita

Organizzata dall’Associazione Italiana Malati Oncologici, AIMO, e con il patrocinio del Comune di Ragusa, e dell’Assemblea Regionale Siciliana, martedì 6 settembre a Marina di Ragusa sotto lo slogan “Forti nel prendersi cura dei più deboli!”, si terrà “una passeggiata per la vita”.

La partenza è fissata per le 18 in piazza Malta. I partecipanti percorreranno il lungomare Andrea Doria, via Benedetto Brin, via Venezia, via Imperia, il lungomare Mediterraneo fino allo stabilimento balneare “La Hola Beach”.

A tutti verranno dati come gadget una maglietta, un cappellino e una sacca.

Le iscrizioni si faranno a Piazza Malta dal 3 al 6 settembre 2024.

Alla partenza ai partecipanti verranno fornite delle bevande.

Per ottenere maggiori informazioni è disponibile il numero telefonico 3388336431.

