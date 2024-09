Calcio. Sabato 14 settembre al via il Campionato di Eccellenza

È stato ufficializzato il calendario completo del campionato di Eccellenza Sicilia Girone B per la stagione 2024-25. Dopo la Coppa Italia, prenderà il via la massima serie del calcio dilettantistico siciliano. La prima delle 30 giornate di Eccellenza B 2024-25 si disputerà il 14 e 15 settembre con il Modica che esordirà in casa della Leonzio, mentre la domenica successiva ospiterà il Mazzarrone.

1a giornata

Vittoria-Nebros

Imesi Atletico Catania-Misterbianco

Jonica-Real Siracusa Belvedere

Mazzarrone-Sport Club Palazzolo

Polisportiva Gioiosa-Città di Avola

Rosmarino-Leonfortese

Aci Sant’Antonio-Milazzo

Leonzio-Modica

2a giornata

Città di Avola-Rosmarino

Misterbianco-Jonica

Leonfortese-Aci Sant’Antonio

Nebros-Leonzio

Modica-Mazzarrone

Real Siracusa Belvedere-Vittoria

Milazzo-Imesi Atletico Catania

Sport Club Palazzolo-Polisportiva Gioiosa

3a giornata

Misterbianco-Real Siracusa Belvedere

Vittoria-Sport Club Palazzolo

Imesi Atletico Catania-Nebros

Jonica-Modica

Mazzarrone-Leonfortese

Polisportiva Gioiosa-Aci Sant’Antonio

Rosmarino-Milazzo

Leonzio-Città di Avola

4a giornata

Città di Avola-Mazzarrone

Leonfortese-Polisportiva Gioiosa

Nebros-Jonica

Modica-Vittoria

Real Siracusa Belvedere-Imesi Atletico Catania

Milazzo-Misterbianco

Aci Sant’Antonio-Rosmarino

Sport Club Palazzolo-Leonzio

5a giornata

Misterbianco-Modica

Vittoria-Leonfortese

Imesi Atletico Catania-Sport Club Palazzolo

Jonica-Città di Avola

Mazzarrone-Rosmarino

Polisportiva Gioiosa-Milazzo

Real Siracusa Belvedere-Nebros

Leonzio-Aci Sant’Antonio

6a giornata

Città di Avola-Vittoria

Leonfortese-Leonzio

Nebros-Misterbianco

Modica-Imesi Atletico Catania

Rosmarino-Polisportiva Gioiosa

Milazzo-Real Siracusa Belvedere

Aci Sant’Antonio-Mazzarrone

Sport Club Palazzolo-Jonica

7a giornata

Misterbianco-Città di Avola

Vittoria-Rosmarino

Imesi Atletico Catania-Leonfortese

Jonica-Aci Sant’Antonio

Mazzarrone-Milazzo

Nebros-Modica

Real Siracusa Belvedere-Sport Club Palazzolo

Leonzio-Polisportiva Gioiosa

8a giornata

Città di Avola-Imesi Atletico Catania

Leonfortese-Jonica

Modica-Real Siracusa Belvedere

Polisportiva Gioiosa-Mazzarrone

Rosmarino-Leonzio

Milazzo-Nebros

Aci Sant’Antonio-Vittoria

Sport Club Palazzolo-Misterbianco

9a giornata

Misterbianco-Aci Sant’Antonio

Vittoria-Mazzarrone

Imesi Atletico Catania-Rosmarino

Jonica-Polisportiva Gioiosa

Nebros-Città di Avola

Modica-Sport Club Palazzolo

Real Siracusa Belvedere-Leonfortese

Leonzio-Milazzo

10a giornata

Città di Avola-Real Siracusa Belvedere

Leonfortese-Misterbianco

Mazzarrone-Leonzio

Polisportiva Gioiosa-Vittoria

Rosmarino-Jonica

Milazzo-Modica

Aci Sant’Antonio-Imesi Atletico Catania

Sport Club Palazzolo-Nebros

11a giornata

Misterbianco-Polisportiva Gioiosa

Vittoria-Milazzo

Imesi Atletico Catania-Mazzarrone

Jonica-Leonzio

Nebros-Aci Sant’Antonio

Modica-Leonfortese

Real Siracusa Belvedere-Rosmarino

Sport Club Palazzolo-Città di Avola

12a giornata

Città di Avola-Modica

Leonfortese-Nebros

Mazzarrone-Jonica

Polisportiva Gioiosa-Imesi Atletico Catania

Rosmarino-Misterbianco

Milazzo-Sport Club Palazzolo

Aci Sant’Antonio-Real Siracusa Belvedere

Leonzio-Vittoria

13a giornata

Città di Avola-Milazzo

Misterbianco-Mazzarrone

Imesi Atletico Catania-Leonzio

Jonica-Vittoria

Nebros-Rosmarino

Modica-Aci Sant’Antonio

Real Siracusa Belvedere-Polisportiva Gioiosa

Sport Club Palazzolo-Leonfortese

14a giornata

Vittoria-Misterbianco

Jonica-Imesi Atletico Catania

Leonfortese-Milazzo

Mazzarrone-Nebros

Polisportiva Gioiosa-Modica

Rosmarino-Sport Club Palazzolo

Aci Sant’Antonio-Città di Avola

Leonzio-Real Siracusa Belvedere

15a giornata

Città di Avola-Leonfortese

Misterbianco-Leonzio

Imesi Atletico Catania-Vittoria

Nebros-Polisportiva Gioiosa

Modica-Rosmarino

Real Siracusa Belvedere-Mazzarrone

Milazzo-Jonica

Sport Club Palazzolo-Aci Sant’Antonio

