A Ragusa il corso di laurea su Gestione dei Sistemi Produttivi Agrari Mediterranei

Il Corso di laurea in Gestione dei Sistemi Produttivi Agrari Mediterranei (L-25), erogato presso la sede decentrata di Ragusa ( https://www.sdsragusa.unict.it/ ), vuole formare laureati in grado di inserirsi nei molteplici settori professionali dell’agricoltura, con una spiccata sensibilità in materia di sostenibilità dei sistemi agricoli e delle specificità dell’ambiente Mediterraneo. Il Corso traccia un percorso formativo multidisciplinare che prevede una formazione scientifica di base negli ambiti della matematica, informatica, chimica e biologia, funzionale all’armonica acquisizione di conoscenze negli ambiti che caratterizzano le scienze agrarie, tra i quali: “produzioni vegetali”, “difesa delle colture”, “produzioni animali”, “ingegneria agraria”, “economia e politica agraria”.

Il Corso di Laurea è a numero non programmato. Per essere ammessi al Corso di Laurea è sufficiente essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio equipollente conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio di Corso di Studio.

Maggiori informazioni possono essere attinte altre che nel link indicato in precedenza anche all’indirizzo https://www.di3a.unict.it/corsi/l-25-gsp

