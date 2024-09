Ragusa. Consegnati i lavori dell’impianto sportivo di contrada Petrulli

“Se oggi progettiamo una cittadella dello sport – afferma il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì – un luogo in cui gli impianti sportivi e il nuovo corso di laurea in Scienze motorie saranno in sinergia tra loro così da generare indotto economico, sociale e turistico sul territorio, è perché uno dopo l’altro gli impianti sportivi della nostra città sono stati riqualificati.

Ogni volta però che in questi anni abbiamo annunciato un nuovo intervento, le società e gli atleti che tutti i giorni si allenano sulla pista di atletica del Petrulli chiedevano, giustamente, quando sarebbe venuto il loro turno.

A lungo, infatti, l’impianto Laura Guastella è rimasto ancorato a un finanziamento regionale assegnato ma non ricevuto. Una vicenda che da oggi releghiamo al passato”.

“Sbloccato, finalmente, il finanziamento – prosegue l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianni Giuffrida – stamani abbiamo effettuato la consegna dei lavori a chi, per i prossimi mesi, si prenderà cura della nostra pista di atletica, rifacendola totalmente.

I lavori prenderanno avvio la prossima settimana, periodo dal quale l’impianto verrà chiuso al pubblico fino alla prossima primavera, quando sarà restituito alla collettività riqualificato”.

“Siamo consapevoli – conclude l’assessore allo Sport, Simone Digrandi – che i lavori creeranno disagi alle società di atletica, con cui più volte ci siamo confrontati su questo intervento, sia a chi utilizza il Petrulli per svolgere la propria preparazione atletica, ma troppo a lungo la nostra pista ha atteso la sua riqualificazione che la renderà più funzionale e sicura”.

