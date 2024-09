Tamara Civello, pozzalese, è il nuovo direttore amministrativo di Catania. Under 50, dirigente non generale dell’assessorato alla Salute, ultimo incarico da dirigente amministrativo a Modica. Esperta di bilanci, molto amica dell’ex dirigente Letizia Di Liberti, viene indicata come una «una tecnica fortemente caldeggiata dall’assessorato e dalla presidenza». Come va di moda ultimamente a Palermo dentro Forza Italia.

E infatti prende un posto che, dopo essere stato negato agli autonomisti (che spingevano per Sabrina Cillia , già braccio destro di Ciccio Iudica , cognato di di Raffaele Lombardo , all’Asp di Enna), sembrava destinato, fino alla tarda mattinata di ieri, a un’altra donna di area forzista: Maddalena Samperi , con l’imprimatur di Iacolino e il gradimento locale del deputato regionale forzista Salvo Tomarchio . Nel pomeriggio, però, qualcosa è cambiato. E i pochi a conoscenza dello switch hanno già chiamato Civello per farle le congratulazioni. Il marito, Enzo Giannone, è stato assessore al Bilancio al Comune di Modica.

