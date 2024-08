Il Ragusa Calcio si presenta alla città

Nell’ambito dell’appuntamento promosso dall’amministrazione comunale e dal comitato dei festeggiamenti in occasione delle celebrazioni del Santo Patrono, San Giovanni Battista, il Ragusa Calcio si è presentato alla città, alla presenza di un folto pubblico e davanti ai tifosi e appassionati della maglia azzurra, che hanno fatto sentire il loro supporto dall’inizio alla fine della presentazione.

Sul palco, l’intero organigramma societario della stagione 24/25, composto da:

Presidente Francesco Coppa e Presidente Gaetano Cutrufo, già esperienza in serie C con Siracusa e Imolese; il Vice Presidente Emanuele Carnazza, il Vice Presidente Manuel Maganuco, i Soci Giovanni Borrometi e Marco Baglieri, e poi Graziano Cutrufo Operation Manager e Bruno Di Rosa, Club Manager; il Direttore Generale Pasquale Leonardo proveniente dall’Acireale Calcio, il Direttore Area Tecnica Gaetano Iossa proveniente dalla Cavese con cui ha vinto il campionato la scorsa stagione, il Team Manager Gianmarco Puglisi;

lo staff sanitario composto da: il Massofisioterapista Fabio La Cognata, il Medico Sportivo Bocchieri e il Massaggiatore Ezechiele;

lo staff tecnico composto da: Allenatore Responsabile Prima Squadra Alessandro Erra ex allenatore del Catanzaro e Vigor Lamezia in serie C, Nocerina e Gelbison in serie D; il Vice Allenatore Giovanni Abate, ex calciatore in serie B Trapani e Brescia; l’Allenatore dei Portieri Graziano Urso, proveniente dal Siracusa; il Preparatore Atletico Giuseppe Privitera, proveniente dalla Serie D ed ex Catania;

i Magazzinieri: Franco Iacono e Filippo Giannì.

“Siamo venuti ad investire le nostre risorse a Ragusa perché crediamo sia la città ideale che possa darci le risposte che immaginiamo- le dichiarazioni dei Presidenti Coppa e Cutrufo- “La Ragusa calcistica ha fame di risultati come noi, ma è intelligente al punto che può sopportare un percorso di un paio di anni per tornare nel calcio che conta, realizzando nel frattempo tutte le strutture a supporto di questa cavalcata, partendo dal centro sportivo. Speriamo che l’intera amministrazione e l’imprenditoria locale ci siano di sostegno in questa nostra importante impresa, per il bene del Ragusa. Lavoriamo da oltre due anni alla creazione di un team calcistico imprenditoriale di elevato standing, che possa rappresentare al meglio il nostro stile e le nostre capacità, per questo ho voluto coinvolgere fortemente come consulente esterno il mio amico Aniello Martone, che non ha bisogno di presentazione alcuna, in quanto per lui parlano i risultati, che sta mettendo esperienza e voglia, quindi mi preme dire che, forse eravamo in ritardo come preparazione fisica ma siamo molto avanti come società ed organizzazione”.

Emozionato il Vice Presidente Carnazza, che ha dichiarato: “Da qualche mese si vociferava un nostro addio al Ragusa. Invece la mia presenza come quella degli altri dirigenti ragusani è la prova che noi crediamo nel progetto, per l’amore che abbiamo verso la maglia”.

Sul discorso giocatori e staff tecnico, è stato il Direttore Area Tecnica ad andare nel dettaglio: “Per quanto riguarda i giocatori, stanno lavorando bene e tanto. Manca ancora un attaccante e qualche Under, ma stiamo lavorando su alcuni profili importanti. Quello che dico sempre ai giocatori è sudare la maglia e dare il massimo partita dopo partita, solo così si possono raggiungere gli obiettivi”.

Il momento clou è stata la presentazione degli Azzurri, ben 25 giocatori che combatteranno in campo e suderanno la maglia, e appalusi e grande partecipazione quando hanno preso parola i due azzurri, ovvero il Difensore Maikol Benassi, uno dei primi acquisti del Ragusa Calcio, e Sergio Garufi, una grande riconferma di questa stagione calcistica.

Presenti alla serata anche il Vice Sindaco Giovanni Giuffrida e l’Assessore allo Sport Simone Digrandi, che hanno ricevuto in dono dalla società azzurra un pallone autografato dai giocatori.

La prima di campionato sarà domenica 8 settembre, in casa, contro il Città di Sant’Agata, mentre domenica 1 settembre alle ore 17.00 si svolgerà la prima di Coppa Italia, contro il Siracusa, presso lo stadio Nicola De Simone, a Siracusa.

