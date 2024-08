E’ la vittoriese Nadia Fiammetta la donna trovata morta a Ragusa

E’ stata già eseguita l’autopsia, nell’obitorio dell’ospedale “Maria Paternò Arezzo” di Ragusa, sul corpo di Nadia Fiammetta, la 31enne trovata morta nella camera da letto di un’abitazione di Ragusa. La macabra scoperta risale allo scorso 25 agosto, ma è stata resa nota solo in queste ore. L’esame autoptico ha fatto emergere come siano del tutto assenti segni di violenza. Tuttavia ci sono due indagati, un uomo e una donna, accusati di omicidio colposo, morte a seguito di un altro reato ed omissione di soccorso. Gli esiti dell’esame autoptico saranno quindi determinanti per stabilire le esatte cause del decesso, e si conosceranno tra qualche settimana. Intanto domani, alle 10,30, saranno celebrati i funerali nella chiesa dello Spirito Santo a Vittoria.

Nadia Fiammetta lascia una bambina.

