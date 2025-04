L’Associazione F.A.S.T.E.D. dona ECG al reparto di talassemia dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa

L’Associazione FASTED Ragusa ETS, composta da circa 190 pazienti affetti da malattie genetiche del sangue in cura presso il centro di Talassemia a Ragusa, effettuerà Mercoledì 02/04/2025 alle ore 14.00 la donazione di un Elettrocardiografo Esaote P8000 Power presso il reparto stesso di Talassemia diretto dal Dottore Vincenzo Spadola, all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, per dare la possibilità ai pazienti di poter usufruire di una nuova apparecchiatura di proprietà esclusiva, ad oggi ancora assente. L’associazione FASTED Ragusa ETS (Federazione Associazioni Siciliane Talassemia Emoglobinopatie Drepanocitosi) è composta dai pazienti affetti dalle malattie genetiche rare del sangue più diffuse in Sicilia. La FASTED Ragusa ETS non solo è attiva fattivamente su tutto il territorio Ragusano ma fa parte di una solida rete a livello regionale che si occupa di portare avanti le battaglie di tutti i pazienti cronici affetti da malattie del sangue e che si propone di supportare le istituzioni interloquendo con le figure preposte per tutto ciò che riguarda il diritto del paziente, la FASTED Sicilia ETS. E’ proprio da questa rete che deriva il bene in oggetto, infatti l’elettrocardiografo è stato acquistato con dei fondi derivati dal progetto “Il Dono” destinati a FASTED Sicilia ETS, che ha devoluto questo bene alla federazione della provincia di Ragusa e quest’ultima successivamente ha quindi deliberato la donazione del bene a favore del reparto di Talassemia del Giovanni Paolo II, in cui ogni giorni i pazienti si recano per il corretto svolgimento delle opportune terapie salvavita di cui hanno bisogno per condurre una vita più o meno normale. Tale donazione ha come obiettivo quello di implementare all’interno del reparto un’apparecchiatura di proprietà esclusiva ancora assente ed è figlia dell’operosità dell’associazione di pazienti all’interno del reparto stesso e dell’ASP di Ragusa, con la quale si augura una sempre più fattiva collaborazione per il bene comune del paziente.

