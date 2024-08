Castello di Donnafugata. Dibattiti positivi per ottenere risultati migliori. Ma perché non prima?

“La vicenda del castello di Donnafugata ha suscitato una richiesta di maggiore chiarezza da parte tutto il mondo politico eccetto che per i più della compagine amministrativa. Sono soddisfatto che nel merito della procedura e, perlomeno, nelle tempistiche si siano fatti dei passi indietro a seguito dei rilievi sollevati trasversalmente”. Lo sottolinea il consigliere comunale Federico Bennardo che dice ancora una volta la sua sulla delicata questione. “Continuo a pensare – aggiunge – come peraltro tra i primi ho dichiarato, che l’esigenza di affidare il castello in gestione a terzi, specialmente un privato, constatato il profitto che genera al netto delle spese, sia un’ammissione di colpa di incapacità gestionale. Il vero interrogativo è se possiamo fidarci del silenzio/assenso di chi non prende posizioni. Inevitabile per me riflettere se tutte quelle volte passate, caratterizzate da minor rilevanza mediatica per il merito del contenuto, sicuramente inferiore a quella del castello, questo silenzio non sia stato nocivo per la città. Il dibattito è sempre positivo per il raggiungimento di un risultato migliore. Allora viene da domandarsi in questo caso: o il dibattito è avvenuto e questo è il risultato prodotto oppure i più non erano edotti”. “Fatto ancora più rilevante – conclude Bennardo – se consideriamo che il castello si trova in una delle varie frazioni e contrade della città che in giunta dovrebbero essere tutelate da una specifica delega assessoriale”.

